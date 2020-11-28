Украинская певица осудила гонителей русского языка

Исполнительницу затравили соотечественники за пост в Facebook на русском языке.

Певица Кира Мазур написала в своём аккаунте текст на русском языке. Это возмутило подписчиков украинской певицы.

На неё набросились непримиримые патриоты, которые укорили исполнительницу за отсутствие "проукраинских взглядов".

По мнению ярых приверженцев украинского языка, использовать "московитский язык" гражданам Украины не пристало.

Мазур удалила свой русскоязычный пост, однако следом написала воззвание к согражданам уже на "украинской мове".

Она объяснила подписчикам, что русский язык является частью истории Украины.

"Хотите вы этого или нет, половина Украины говорит по-русски", — написала она в социальной сети.

Мазур уверена, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы добиваются того, что граждане уезжают в Россию. По мнению исполнительницы, нужно не заставлять учить украинский язык, а мотивировать.