Единый регистр населения не готов - МВД

Единый регистр населения на этапе разработки в части взаимодействия с ресурсом, заявили специалисты МВД России. Пока запрашивать с портала данные о гражданах, не представляется возможным.

"Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН, разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учёта, работы по которому в настоящее время не завершены", - пояснили в ведомстве ТАСС.

Согласно планам, ресурс должен включить в себя сведения обо всём населении страны. В частности, запрашивать необходимые сведения с запуском ЕРН смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии и физические лица.

По сообщению МВД, всю информацию по гражданам ведомство предоставит ФНС к концу декабря.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.