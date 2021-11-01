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Глава Роспотребнадзора намекнула на продление нерабочих дней?

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 1 ноября, что для изменения ситуации с распространением коронавируса может потребоваться больше одной нерабочей недели.

Глава Роспотребнадзора намекнула на продление нерабочих дней?

"Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего понадобится больше времени", — сказала Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Стоит отметить, что инкубационный период штамма "дельта" составляет около недели. С его распространением связывают очередную волну коронавируса в России.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлен период нерабочих дней, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса. В ряде российских регионов, например в Москве и Московской области, нерабочие дни были введены на несколько дней раньше. Такое право есть у властей субъектов Федерации.

Стоит заметить, что в понедельник власти Новгородской области объявили о продлении нерабочих дней ещё на неделю, то есть до 14 ноября. Обосновано это было сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее Анна Попова объяснила, почему нерабочие дни не стоит считать локдауном. По её словам, "людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе".

"Вот, собственно, всё. Всё, что нужно сделать для разрыва цепочек (передачи коронавируса)", — заявила Анна Попова.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти регионов могут продлевать нерабочие дни каждую неделю до конца года. По его словам, всё зависит от положения дел в регионе. При этом, говоря о Москве, Песков подчеркнул, что в столице нет и не планируется локдауна.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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