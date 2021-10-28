Юрист оценил опасения председателя КС о нарушении прав человека в пандемию

Член-корреспондент Международной академии общественных наук Евгений Мысловский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление главы Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина о вторжении властей в сферу прав человека при пандемии COVID-19.

"Москва, в частности, Собянин только и действует так. Давно уже подмяли все права и всё, что угодно не столько во имя здравоохранения в связи с пандемией, сколько во имя бизнеса. Ничего медицинского, один только бизнес, одни штрафы сумасшедшие за маски, за появление в общественных местах и так далее, что нарушает права человека", — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что подобные ограничения можно устанавливать и при этом не нарушать права граждан, если в стране действует чрезвычайное положение. Однако этот режим не ввели, отметил профессор.

"За период этой пандемии уже почти как два года установил Собянин у себя электронную программу, которая называется "социальный мониторинг". Там такие драконовские меры установлены: накладываются штрафы на людей, чисто технически сбой произошёл — нет, штрафуют. Никто не желает рассматривать эти случаи", — сказал Мысловский.

Ранее Зорькин отмечал, что во время кризиса из-за пандемии коронавируса власти способны вторгнуться в область прав человека. Они могут использовать для этих целей часть 3 статью 55 Конституции, в которой сказано, что государство может ограничивать свободу людей ради защиты их здоровья, нравственности и другого.

"Одна из главных проблем — разрешение противоречия между гарантиями прав и свобод граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность", — заявил глава Конституционного Суда в статье для "РГ".

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