Правозащитница перечислила вызовы, с которыми столкнётся новый детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в интервью Pravda.Ru прокомментировала назначение сенатора Марии Львовы-Беловы на пост детского омбудсмена.

"Сейчас очень много проблем, очень много вопросов у родителей. Достаточно высокая напряжённость и в связи с пандемией, с той позицией, которая будет в отношении вакцинации детей. Вопросы образования, дистанционное образование, дополнительное образование. Ожидается от детского омбудсмена повышенное внимание по вопросам социальной обеспеченности семей с детьми, расширение мер государственной поддержки", — заявила правозащитник.

Также она выразила надежду на поддержку новым детским омбудсменом федерального закона о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи. Вместе с этим Волынец добавила, что уполномоченный по правам человека должна будет рассмотреть резонансный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, озвучить свою позицию.

"Хотелось бы видеть яркую, активную позицию, чтобы этот человек действительно боролся за наших детей, бился за них. Это не просто работа, это не просто должность, это служение. Хочется надеяться, что всё-таки многодетная мама, которая не понаслышке знает обо всех проблемах, которые есть в этой сфере, будет помогать всем детям нашей страны", — сказала Волынец.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Львовой-Беловой стать новым детским омбудсменом. До неё эту должность занимала Анна Кузнецова.

"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет", — написали на официальном сайте президента России.

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