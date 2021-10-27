Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена.
"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что сенатор назначена на новую должность сроком на пять лет.
Львова-Белова является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.
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