Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка в РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена.

"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что сенатор назначена на новую должность сроком на пять лет.

Львова-Белова является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

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