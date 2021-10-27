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Антиковидные ограничения ужесточат в Ленинградской области в нерабочие дни

Общество

Власти Ленинградской области решили ужесточить ограничительные меры в период нерабочих дней, введённых в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Антиковидные ограничения ужесточат в Ленинградской области в нерабочие дни

По информации администрации региона, с 30 октября по 7 ноября ограничат работу торговых центров площадью 36 тысяч квадратных метров, а также предприятий общепита. В ТЦ будут открыты лишь аптеки и магазины, в которых не менее 30% ассортимента приходится на социально-значимое продовольствие. Фуд-корты в ТЦ будут работать на вынос.

В нерабочие дни в области приостановят работу ночных клубов и дискотек, не будут проводить концертов и массовых мероприятий. С 8 ноября попасть в клуб, на дискотеку или концерт можно будет лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение трёх последних дней.

Аналогичные документы потребуются с 30 октября для заселения в гостиницу, похода в кинотеатр, цирк, театр, музей, парикмахерскую и салон красоты, а также в ресторан или кафе в "красной" и "желтой" зонах области, где не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.

Фитнес-центры, стоматологические кабинеты и бани с 30 октября смогут работать только при наличии у работников и посетителей "антиковидных" документов.

МФЦ региона в нерабочие дни будут предоставлять ограниченный набор услуг, в числе которых — регистрация рождения и смерти, выдача паспортов и полисов ОМС, регистрационный учёт.

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Опять «нерабочие» дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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