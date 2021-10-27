Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 28 октября

Власти Ростовской области решили с 28 октября ввести дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса в регионе.

По информации областного правительства, с 28 октября по 7 ноября в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Это требование не распространяется на торговые точки, где продают товары первой необходимости, а также аптеки и салоны связи. В период действия ограничений непродовольственные товары можно будет приобрести дистанционно.

Предприятиям общепита запрещено принимать посетителей с 21.00 до 6.00. В это время разрешено торговать на вынос или доставлять заказы на дом.

Также с 28 октября по 7 ноября в регионе не будут работать:

СПА,

массажные и косметические салоны,

солярии,

бани,

букмекерские конторы,

спортобъекты,

учреждения культуры.

Исключение составят театры и музеи.

В парикмахерских можно будет только постричься. Ветеринарные и стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в регионе не будет школьных лагерей дневного пребывания. До 30 ноября приостановлено оказание услуг допобразования для детей.

Не привитых от COVID-19 и не переболевших им жителей области старше 60 лет отправят на самоизоляцию. Работодатели должны перевести их на "дистанционку".

В регионе приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. В торжественных обрядах в ЗАГСах смогут участвовать не более восьми человек. Исключение сделают для близких родственников.

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