Российские школы начали впускать учеников по распознаванию лица

Несколько десятков школ начали тестировать систему биометрии на входе у учебное учреждение. Он распознаёт по лицу можно ли впустить в здание того или иного человека. Как отметили разработчики, в ней есть и чёрные списки потенциально опасных людей.

"В школах применяются так называемые чёрные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали", — пояснил гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков ТАСС.

По словам Теленкова, система, по сути, работает как видеонаблюдение. Только "апгрейд" позволяет ей распознавать биометрические данные лица и даже силуэт вошедшего. Как отметил представитель компании-разработчика, многие родители выступали против ввода биометрии в школах, однако, эту проблему удалось решить.

"В случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный", — пояснил Теленков.

Ранее разработчики заявляли, что в школах может появиться система распознавания оружия. Однако пока изобретатели не решили проблему "скрытности". Камеры видеонаблюдения должны распознать запрещённый предмет, а значит, он должен быть на виду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.