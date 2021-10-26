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Российские школы начали впускать учеников по распознаванию лица

Общество

Несколько десятков школ начали тестировать систему биометрии на входе у учебное учреждение. Он распознаёт по лицу можно ли впустить в здание того или иного человека. Как отметили разработчики, в ней есть и чёрные списки потенциально опасных людей.

Российские школы начали впускать учеников по распознаванию лица

"В школах применяются так называемые чёрные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали", — пояснил гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков ТАСС.

По словам Теленкова, система, по сути, работает как видеонаблюдение. Только "апгрейд" позволяет ей распознавать биометрические данные лица и даже силуэт вошедшего. Как отметил представитель компании-разработчика, многие родители выступали против ввода биометрии в школах, однако, эту проблему удалось решить.

"В случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный", — пояснил Теленков.

Ранее разработчики заявляли, что в школах может появиться система распознавания оружия. Однако пока изобретатели не решили проблему "скрытности". Камеры видеонаблюдения должны распознать запрещённый предмет, а значит, он должен быть на виду.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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