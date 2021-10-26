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Эксперты рассказали о "тонкой грани" между ЛГБТ-пропагандой и информированием

Общество

По словам заслуженного юриста РФ, депутата Госдумы от партии КПРФ, первого зампредседателя Комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, с каждым годом в стране составляют всё больше административных протоколов за "призывы". Однако, как подчеркнул эксперт в беседе с Pravda. Ru, отличить пропаганду и информирование не так уж и просто, особенно в такой "щекотливой" теме.

Кремль и рупор
 

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила вести мониторинг интерне-изданий на признаки "призывов" к ЛГБТ. И если с радикальными течениями и пропагандой к суицида понятно, то в теме ориентации "грани размыты", считают эксперты.

Условная грань

Как отметил Синельщиков, за пропаганду можно попасть на крючок правоохранителей не только из-за запретных тем, любое объявление могут расценить как "призыв". Чётких критериев по данному аспекту нет ни у государства, ни у правовой системы. И получается эдакий замкнутый круг.

"Любая информация — она же и пропаганда. Как, впрочем, любая пропаганда — информация. Конечно, если спектакль длился 20 часов в таком-то театре, это вроде информация, но это и призыв, наверное, посетить это представление одновременно", — пояснил Синельщиков.

По словам психолога, в данном контексте вряд ли удастся навязать какие-то "идеалы". В том числе и "разобрать" их на законодательном уровне.

"Для меня несколько непонятно и загадочно это движение. Потому что насильно затащить в свои сети ЛГБТ-сообщество не может. Давайте запретим радугу. Это будет "мудро", наверное. Когда радуга появляется на небе, давайте повесим какой-нибудь экран и потратим на это колоссальные деньги", — пояснила семейный психолог Татьяна Потёмкина.

Как уточнила психолог, механизмы "преступления и наказания" нужны тогда, когда ситуация может выйти из-под контроля. По её словам, чтобы кто-то в нынешних реалиях вышел с агитационными плакатами на площадь "из разряда фантастики".

тише
 

Сплошная публицистика

Директор Института прав человека Валентин Гефтер заявил, что "пропаганда" вовсе не правовой термин, а скорее публицистический.

"Слово "пропаганда", по-моему, оно в 1 части 272-й, которую декриминализировали, ушло или, по крайней мере, осталось с той точки зрения, что она сопряжена с насилием и так далее. То есть в праве, уголовном, подразумевается, что это просто есть некое публичное высказывание мнения", — пояснил Гефтер в беседе с Pravda. Ru.

Информация всегда объективна и не "навязывает" каких-то ценностей, чего не скажешь о пропаганде. Но и тут всё неоднозначно и доказать, что никто ни к чему не призывал, более чем сложно.

"Состоялся гей-парад, ну, вот состоялся, ну и что, мы его не оцениваем, не говорим, плохо это или хорошо, надо их там разгонять или, наоборот, давать им "зелёную" улицу, мы не говорим об этом, мы просто говорим о факте. Я считаю, что это не относится к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", — резюмировал Гефтер.

Как отметили эксперты, действительно, есть статьи, по которым пропаганду нужно пресекать на корню.

"Пропаганда нацизма должна караться, конечно. Но там тоже достаточно четкой грани нет, где у нас пропаганда нацизма, а где — информирование. Историки же информируют о нацизме и достаточно много. Пытались отделить это как-то. Сказать, что это удалось, не могу", — подчеркнул Юрий Синельщиков.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Роскомнадзор предложил приравнять к экстремизму движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри. Как заявили в ведомстве, это необходимо, чтобы "развязать руки" правоприменительной практике. 

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Нужно ли России министерство пропаганды?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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