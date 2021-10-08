Российских рэперов проверят на пропаганду терроризма

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина требует от МВД провести проверку текстов песен некоторых российских рэп-артистов. По её мнению, они могут нести пропаганду терроризма и угрозу молодому поколению.

По словам Мизулиной, ведомство тщательно проверило страницы подростков в социальных сетях и выяснило, что как минимум девять исполнителей необходимо проверить на предмет призывов к радикальным действиям.

"Содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений", — цитирует Мизулину ТАСС.

Она уточнила, что треки этих исполнителей были замечены и на страницах молодых людей, которые "нападали на школы".

Кто именно попал в незавидный список, директор Лиги безопасного интернета не уточнила. Напомним, что ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в трагедии в Перми. По её мнению, именно такая музыка провоцирует подростков совершать преступления.

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