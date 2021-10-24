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Умер режиссёр фильма "Особенностей национальной охоты"

Общество

Советский и российский кинорежиссёр Александр Рогожкин умер на 73-летнем году жизни, сообщили в пресс-службе "Ленфильма".

Александр Рогожкин известен широкой публике, как режиссёр фильмов "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998) и "Кукушка" (2002). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000). Фильмография Рогожкина насчитывает 15 картин.

В 2004 году Рогожкин стал Народным артистом России. В разные годы его фильмы удостаивались премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр".

 

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