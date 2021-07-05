Скончался режиссёр Владимир Меньшов

Больше недели назад у оскароносного режиссёра диагностировали коронавирус.

Ранее Владимир Меньшов уверял представителей СМИ, что с ним всё в порядке. Распространялась информация, что болезнь у кинодеятеля проходит в лёгкой форме.

"Вы хотите узнать, не умер ли я? Не умер! Не знаю, откуда появляются сведения, но со мной все в порядке", — цитировал слова госпитализированного Меньшова "СтарХит".

Скорбное известие сообщили на официальном сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.

Коллеги 81-летнего режиссёра выразили слова поддержки родным и близким обладателя "Оскара".

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — пишут на сайте знаменитой киностудии.

Ранее сообщалось, что коронавирус также диагностировали у супруги режиссёра Веры Алентовой.

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