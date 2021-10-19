Эксперт: Twitter может согласиться выполнить требования Роскомнадзора

Twitter может пойти навстречу требованиям Роскомнадзора и удалить запрещённый контент, чтобы снять ограничения на скорость работы социальной сети, заявил в беседе с Pravda.Ru директор по международным проектам в РОЦИТ Марк Твердынин.

"Я считаю, что Twitter пойдёт (навстречу требованиям Роскомнадзора — Прим. ред.). Потому что Twitter на территории России должен соблюдать российское законодательство. Если оно действительно нарушается, если контент на Twitter Роскомнадзор экспертно считает, что он противоправный, тогда Twitter не будет уходить из России из-за того, что не удалит контент, который незаконен на нашей территории", — заявил эксперт.

При этом он выразил уверенность в том, что Twitter не понесёт убытки в случае удаления запрещённого контента.

"Репутационные риски превышают любые убытки. К сожалению, противоправный контент нельзя демонтировать. Если провести некий закрытый анализ, естественно, не для широкого пользователя, и показать это Twitter, я думаю, что репутационные риски выше, чем могут быть какие-то убытки", — добавил эксперт.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство примет решение о снятии ограничения скорости работы Twitter после удаления соцсетью всего запрещённого контента.

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