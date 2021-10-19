"Мисс Украина" отреагировала на травлю из-за использования русского языка

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2021" Анна Неплях столкнулась с критикой по поводу использования русского языка в повседневной речи.

В Instagram девушка сообщила, что после подведения итогов конкурса красоты украинские журналисты и общественники начали "травить" её в социальных сетях из-за того, что она общается на русском языке в блоге и реальной жизни.

"За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своём блоге, где 90% русскоязычной аудитории, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского. Я заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — ответила Неплях радикалам в Instagram-stories.

В видеообращении девушка говорит на украинском языке. Она попыталась доказать, что знает его, однако предпочитает использовать русский, так как выросла в русскоязычной семье.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.