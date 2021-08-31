Русский язык теряет позиции: что будет делать Россия? Уговаривать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа провел встречу с представителями национально-культурных объединений. Поскольку Сергей Викторович входит в первую пятерку избирательного списка "Единой России", тот встреча эта была связана скорее с предвыборной кампанией, нежели деятельностью возглавляемого им ведомства.

Русский язык теряет позиции

Хотя конечно, в ходе встречи основное внимание было уделено происходящему в мире. И в частности, речь зашла о русском языке в бывших постсоветских государствах. Судя по словам главы российского МИД, дела обстоят не очень хорошо. Это если говорить дипломатично.

"За последние 30 лет, к сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру. Но одновременно в целом ряде случаев русский язык резко терял свои позиции. И это сейчас понимают наши соседи, в том числе и страны Центральной Азии, которые и поставляют основное количество трудовых мигрантов", — цитирует Лаврова ТАСС.

То есть спустя три десятка лет приходится констатировать, что Россия либо вообще ничего не сделала, либо сделала крайне мало для продвижения русского языка. Притом что и в самом деле в нашу страну приезжают миллионы человек из центральноазиатских государств.

Впрочем, Сергей Лавров не стал углубляться в тему того, кто виноват. А вот что делать? Нельзя сказать, что совсем ничего не делается.

Как будут менять положение дел и достаточно ли этого

По словам главы МИД России, сейчас с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Киргизией, где "(русский) язык является официальным и достаточно хорошо защищенным", хотя и ухудшается "качество знания этого языка", российская сторона разрабатывает целую программу "по вопросам создания университетов и школ".

"Это одна из инициатив, которую активно поддержал Совет Федерации. Лично (председатель Совфеда) Валентина Матвиенко в Таджикистане в один из визитов такую инициативу проявила вместе с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном. Она сейчас уже реализуется, и к ней проявляют интерес другие государства. И мы будем это активно распространять", — сказал министр.

По словам Сергея Лаврова, Москва рассчитывает, что соседи придут к "пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства". "Мы будем такую линию проводить", — подчеркнул он.

Очевидно, конечно, что тема весьма деликатная, по столу кулаком здесь не стукнешь и приказ не отдашь. Проблеме десятилетия и чтобы изменить ситуацию, придется приложить немало усилий.

Но ничто не мешает уже сейчас вводить стимулы для соседей, чтобы они "понимание необходимости" снизошло на них побыстрее. Как вариант, ввести системы преференций для мигрантов, хорошо владеющих русским языком. Или для тех людей, кто изъявляет желание его изучить.

И разумеется, жестко реагировать на всякого рода "языковые патрули" и прочие подобные выходки. Это ведь все взаимосвязано.

Понятно, что работа здесь требуется кропотливая и рассчитана она должна быть на годы. Быстрой отдачи в таких вещах ожидать сложно. Но такая работа должна вестись. И именно российскими структурами, причем это дело не только Министерства иностранных дел. Если, конечно, есть заинтересованность в том, чтобы русский язык сохранил позиции хотя бы в части бывших советских республик.