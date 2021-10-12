В Москве вырастет минимальный размер пенсии

Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице минимальный размер пенсии вырастет до 21 193 рублей в месяц.

В последний раз повышение пенсий происходило в январе. Тогда выплата была увеличена на 3,7% — с 19 500 до 20 222 тысяч рублей.

В 2022 году социальные пособия, зарплаты учителей, медиков, соцработников и других бюджетников будут проиндексированы на 4,8%.

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