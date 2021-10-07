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В России собираются отрепетировать отключение социальных сетей

Общество

Руководитель комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн предложил проверить, как в стране работает инфраструктура связи. Он считает, что для этого необходимо на время отключить социальные сети.

В России собираются отрепетировать отключение социальных сетей

Это, по словам, Хинштейна, поможет оценить, как "система себя поведёт при тех или иных вызовах".

По мнению депутата, в стране уже готовы к подобным инцидентам после случая с отключением Facebook, Instagram и WhatsApp.

"Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет всё равно будет. Когда "завис" инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — "ВКонтакте". Завис Google — работал "Яндекс". Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось", — отметил Хинштейн.

По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, пример с отключением мессенджеров и иностранных социальных сетей должен послужить для страны уроком.

"Когда мы слушаем Байдена, который нам рассказывает, что "мир доверяет, доллар — резервная валюта, ещё долго это будет так", — это не значит ничего. Как может грохнуться Фейсбук не на 7 часов, а на 70, а может быть, на 7 лет, легко и непринуждённо — так может грохнуться вообще вот это всё. И мы должны создать такую свою экосистему, чтобы, как бы они ни грохались и как бы они ни взлетали, с нами ничего бы не произошло", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

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Мемы про "падение" соцсетей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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