В России собираются отрепетировать отключение социальных сетей

Руководитель комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн предложил проверить, как в стране работает инфраструктура связи. Он считает, что для этого необходимо на время отключить социальные сети.

Это, по словам, Хинштейна, поможет оценить, как "система себя поведёт при тех или иных вызовах".

По мнению депутата, в стране уже готовы к подобным инцидентам после случая с отключением Facebook, Instagram и WhatsApp.

"Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет всё равно будет. Когда "завис" инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — "ВКонтакте". Завис Google — работал "Яндекс". Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось", — отметил Хинштейн.

По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, пример с отключением мессенджеров и иностранных социальных сетей должен послужить для страны уроком.

"Когда мы слушаем Байдена, который нам рассказывает, что "мир доверяет, доллар — резервная валюта, ещё долго это будет так", — это не значит ничего. Как может грохнуться Фейсбук не на 7 часов, а на 70, а может быть, на 7 лет, легко и непринуждённо — так может грохнуться вообще вот это всё. И мы должны создать такую свою экосистему, чтобы, как бы они ни грохались и как бы они ни взлетали, с нами ничего бы не произошло", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.