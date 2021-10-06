Билл Гейтс резко обеднел и опустился на рекордно низкое место в списке Forbes

Билл Гейтс резко потерял состояние и опустился на рекордно низкое место в рейтинге Forbes. Это произошло после его развода с Мелиндой Гейтс.

Стало известно, что решение развестись с супругой отправило миллиардера на четвёртую позицию в списке самых богатых людей мира. Так, Гейтс потерял ценные бумаги на сумму около 5,7 миллиарда долларов. Как отмечает издание Independent, если бы не это расставание, то основатель Microsoft смог бы опередить Марка Цукерберга и занять третью позицию в рейтинге Forbes.

На данный момент состояние Гейтса оценивается в 31 миллиард долларов, столько стоит его доля в Microsoft. Остальные средства миллиардера связаны с его инвестиционной фирмой Cascade Investment и другими активами. Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, а также ценными бумагами многих других компаний.

Ранее появилась информация, что экс-президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет выпал из списка 400 богатейших людей. Forbes отмечает, что Трамп "так же богат, как и год назад”, когда он занял 399-е место в списке, но его состояние сократилось на $600 млн с начала пандемии.

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