Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих комендантского подразделения на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщило РИА Новости.

Венчание наследника династии Романовых цесаревича великого князя Георгия Михайловича и итальянки Ребекки Беттарини проходило 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Гостями церемонии стали представители монарших фамилий — короли и принцы.

Впервые за более, чем 120 лет потомок династии Романовых обвенчался на территории России.

На венчании наследника династии Романовых был замечен юморист Гарик Харламов.

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