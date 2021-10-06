"Гарантированно украдут и сольют": Касперская советует не сдавать биометрию

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская пояснила, что для базы биометрии в России нет защитных мер, и их с лёгкостью могут украсть третьи лица. По её мнению, сейчас сдавать свои личные данные не просто нет необходимости, но и опасно.

"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют", — высказала свою точку зрения Касперская в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, данным необязательно "утекать" даже за пределы компании, в которой они хранятся. Сейчас нет защиты даже от сотрудников этих фирм. Гарантий, что именно они не будут "торговать и сливать" биометрию россиян, нет.

"Такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счётом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — пояснила Касперская.

Ранее Pravda.Ru писала о том, кто чаще всего "сливает" данные россиян. На первом месте оказались работники салонов сотовой связи. Также в список попали банки и кредитные организации.

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