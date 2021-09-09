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"Какое-то Средневековье": эксперт о предложении Госдумы по мигрантам

Экономика » Финансы » Банки

Госдума предложила "заставить" мигрантов сдавать биометрические данные при открытии счёта в банке. Как пояснили в законодательном органе, нужно это для исключения факта мошенничества. Нередко бывает так, что мигрант уезжает из страны по окончании сроков пребывания, а потом возвращается по паспорту похожего на него человека.

"Какое-то Средневековье": эксперт о предложении Госдумы по мигрантам

По мнению специалиста кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит", факультета финансов и банковского дела, кандидата экономических наук, профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрия Юденкова, такое решение "откатит" банковскую систему на столетие назад.

"Я считаю, что это требование XIX века. Сейчас современный банк должен открывать счёт по телефону, по удалённому. Зачем какие-то отпечатки пальцев? Это какое-то Средневековье", — сказал в интервью Pravda. Ru Юденков.

Обязательная биометрия обойдётся банкам серьёзными финансовыми затратами

По мнению профессора, если сделать процедуру биометрии при открытии счёта в банке "принудительной", доходы иностранцев станет гораздо сложнее контролировать.

"Это подтолкнёт их к работе с наличными средствами. Безналичная форма тогда исчезает для них, и они будут работать с наличностью", — считает кандидат экономических наук. — Либо мы банки делаем современными, которые осуществляют расчёты по нашему желанию, либо мы ставим запрет для всех мигрантов для проведения банковских операций".

По словам эксперта, обязательная биометрия обойдётся банкам серьёзными финансовыми затратами не только на старте процедуры, но и в последующем. Ведь биометрию мигранта сверять придётся при каждой операции с банковским счётом.

"Либо мы банки делаем современными, которые осуществляют расчёты по нашему желанию, либо мы ставим запрет для всех мигрантов для проведения банковских операций", — резюмировал Юденков.

Ранее в Минфине выразили обеспокоенность такими темпами цифровизации. В ведомстве заявили, что для начала необходимо проработать чёткие алгоритмы защиты биометрических данных. В случае "кражи личности" мошенниками это может "обернуться страшной бедой", заявили в ведомстве.

 

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Мигранты: помощники или конкуренты?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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