Brand Analytics рассказали о приросте пользователей на фоне сбоя Facebook

Исследователи компании Brand Analytics опубликовали статистику о приросте пользователей во время массового сбоя Facebook, в ходе которого, помимо этой социальной сети, не работали Instagram и WhatsApp.

На первом месте по приросту оказался Twitter. Сотрудники Brand Analytics зафиксировали 52%. Люди, которые писали на русском, отправили семь миллионов сообщений.

Вторую строчку занял мессенджер Telegram. Специалисты зарегистрировали 23%. Пользователи отправили 3,8 миллиона сообщений.

Также в топ попала социальная сеть "ВКонтакте". Здесь граждане писали на 8% больше — отправили 5,2 миллиона сообщений.

"Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" — доля сообщений там почти не изменилась", — добавили в Brand Analytics для РИА Новости.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал наиболее пострадавшую в результате этого коллапса группу пользователей. Из-за ошибки Facebook блогеры заплатят многомиллионные штрафы.

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