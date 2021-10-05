Исследователи компании Brand Analytics опубликовали статистику о приросте пользователей во время массового сбоя Facebook, в ходе которого, помимо этой социальной сети, не работали Instagram и WhatsApp.
"Проблемы были у TikTok (-28%) и YouTube (-11%), которые работали с перебоями из-за перегрузок от наплыва посетителей. Стабильными оказались только "Одноклассники" — доля сообщений там почти не изменилась", — добавили в Brand Analytics для РИА Новости.
Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал наиболее пострадавшую в результате этого коллапса группу пользователей. Из-за ошибки Facebook блогеры заплатят многомиллионные штрафы.
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