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После глобального сбоя по всему миру работу WhatsApp полностью восстановили

Общество » Соцсети

Сегодня, 5 октября, гендиректор WhatsApp Уилл Кэткарт объявил, что все ошибки в работе сервиса устранены. Пользователи могут снова общаться с помощью мессенджера.

После глобального сбоя по всему миру работу WhatsApp полностью восстановили

В своём Twitter-аккаунте Кэткарт также поблагодарил программистов и администраторов, которые помогали оперативно бороться с недочётами. В результате глобальный сбой удалось ликвидировать.

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", — написал глава WhatsApp.

Накануне вечером пользователи по всему миру стали жаловаться, что мессенджер перестал функционировать. Впрочем, сбой произошёл и в других крупных социальных сетях, таких как Facebook, TikTok, Instagram. Многие люди были вынуждены перейти в Telegram, чтобы связаться со своими близкими и коллегами.

Причиной глобального сбоя считают масштабное "падение" сетей из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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