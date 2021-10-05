После глобального сбоя по всему миру работу WhatsApp полностью восстановили

Сегодня, 5 октября, гендиректор WhatsApp Уилл Кэткарт объявил, что все ошибки в работе сервиса устранены. Пользователи могут снова общаться с помощью мессенджера.

В своём Twitter-аккаунте Кэткарт также поблагодарил программистов и администраторов, которые помогали оперативно бороться с недочётами. В результате глобальный сбой удалось ликвидировать.

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", — написал глава WhatsApp.

Накануне вечером пользователи по всему миру стали жаловаться, что мессенджер перестал функционировать. Впрочем, сбой произошёл и в других крупных социальных сетях, таких как Facebook, TikTok, Instagram. Многие люди были вынуждены перейти в Telegram, чтобы связаться со своими близкими и коллегами.

Причиной глобального сбоя считают масштабное "падение" сетей из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.