Корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-2.1а" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым пристыковался к Международной космической станции в 15:22.

Стыковка с модулем "Рассвет" прошла в ручном режиме из-за отказа автоматической системы. Через два часа киноэкипаж перейдет на МКС.

Во время стыковки произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс". Центр управления полетами предложил космонавту Шкаплерову пристыковаться в ручном режиме, что и было сделано.

На 17:05 запланировано открытие переходных люков между кораблем и станцией.

"Киноэкипаж" отправился на МСК, чтобы снять художественный фильм "Вызов". Он станет первой картиной в истории кинематографа, съёмки которой пройдут в космосе с участием профессиональной актрисы. Таким образом, "Роскосмос" опередит НАСА и SpaceX, которые планировали отправить в космос для съёмок фильма актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана.