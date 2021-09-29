В Новосибирске активисты купили гроб и "похоронили" выборы

Перформанс прошёл в знак протеста против озвученных результатов предвыборной кампании в Государственную думу РФ. Активисты купили гроб, написали на нём "выборы" и закопали на одном из новосибирских кладбищ. Над "могилой" установили памятник в виде урны для бюллетеней.

По их словам, "фальсификации" были в каждом УИКе. Также "несогласные" из регионального ЛКСМ заявили, что в большей степени виновата электронная система голосования.

"Главное, сомнительные результаты электронного голосования в Москве. Всё это фактически убило честные выборы в нашей стране", — цитирует активистов "Тайга. инфо".

Ранее не менее находчивые активисты принесли красный гроб на центральную площадь Улан-Удэ в Бурятии и устроили массовое "оплакивание". Теперь участникам акции грозит наказание за несанкционированный митинг. Как отреагируют новосибирские власти на перформанс, пока не сообщается. А также, что им может грозить за "самодеятельность" на кладбище.

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