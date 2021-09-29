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Патрушев рассказал, сколько раз пытались "хакнуть" сайт электронного голосования

Политика

По заявлению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, за время трёхдневных выборов сайт электронного голосования пытались взломать 900 раз. Кроме прямых попыток "хакнуть" ресурс, киберпреступники пытались занести на портал вредоносные элементы.

Патрушев рассказал, сколько раз пытались "хакнуть" сайт электронного голосования

"С 17 по 19 сентября выявлено более 900 компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения", — заявил Патрушев, передаёт ТАСС.

По словам секретаря Совета безопасности, в некоторых случаях хакеры пытались заменить адреса и ссылки на фейк-клоны официального ресурса. Вероятно, чтобы граждане не заподозрили подвох и проголосовали на несуществующем сайте.

Как уточнил Патрушев, с каждым годом обстановка в информационном пространстве "ухудшается". Всё чаще заграничные хакеры совершают "поползновения" на официальные сайты властей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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