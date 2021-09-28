Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа

В пресс-службе суда Таганского района Москвы рассказали, что Facebook просит увеличить срок оплаты назначенного штрафа в 26 миллионов рублей.

Также известно, что американская компания ссылается на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.

Напомним, что Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы за отказ локализовать на территории России базы данных российских пользователей. По информации Роскомнадзора, 26 августа Таганский райсуд Москвы оштрафовал Facebook на 15 млн рублей за повторный отказ от локализации баз данных в России, Twitter — на 17 млн рублей.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что Facebook и Twitter уже привлекались к административной ответственности за то же самое нарушение законодательства в прошлом году. Тогда каждую из компаний оштрафовали на 4 млн рублей.

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