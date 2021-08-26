Московский суд назначил Facebook, Twitter и WhatsApp штрафы на 36 млн рублей

Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы за отказ локализовать на территории РФ базы данных российских пользователей.

По информации Роскомнадзора, 26 августа Таганский райсуд Москвы оштрафовал Facebook на 15 млн рублей за повторный отказ от локализации баз данных в России, Twitter - на 17 млн рублей.

Сообщается, что WhatsApp, впервые привлечённый к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в области персональных данных, оштрафован на 4 млн рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что в Facebook и Twitter уже привлекались к административной ответственности за то же самое нарушение законодательства в прошлом году. Тогда каждую из компаний оштрафовали на 4 млн рублей.

Впоследствии Facebook оплатил назначенный штраф, а Twitter – нет.

Напомним, локализация баз данных российских пользователей на территории РФ стала необходимой оперирующих ими для компаний с 2015 года. В 2019 году за нарушение этого требования установили административную ответственность.

На данный момент около 600 зарубежных компаний уже локализовали в РФ хранение персональных данных российских пользователей.

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