По инициативе Путина появится новая программа расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб, запустив новую программу по расселению граждан из аварийного жилья.

"Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб", — сказал лидер страны на совещании по экономическим вопросам.

Он предложил запустить новую программу по расселению россиян из домов, признанных аварийными по данным на январь текущего года.

Ранее глава государства поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение людей из аварийного жилья. Эта статья расходов должна быть предусмотрена в федеральном бюджете на 2022 год.

В декабре прошлого года Путин уже призывал вытаскивать людей из трущоб. Тогда он требовал не допустить появления новых аварийных домов.

"Эту позорную страницу надо закрывать", — отмечал президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.