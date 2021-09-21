Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла хитрый способ либералов голосовать на выборах в Государственную думу.

Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале алогичный диалог отца с сыном.

"Папа, а ты за кого в 2021 году голосовал?

— За коммунистов, сынок.

— Ты был коммунистом?

— Нет, я был либералом.

— А либералы за коммунистов?

— Нет, они категорически против коммунистов.

— А коммунисты за либералов?

— Нет, они категорически против либералов.

— А коммунисты какое место заняли?

— Второе.

— А либералы?

— Никакое.

— А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?

— Это было умное голосование.

— А первое место кто занял?

— Те, кто были против умного голосования.

— Может, надо было тоже быть против умного голосования?

— Нет, сынок, надо быть принципиальным и не изменять идеалам, в которые веришь", — привела юмореску Мария Владимировна.