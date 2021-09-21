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Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла хитрый способ либералов голосовать на выборах в Государственную думу.

Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование

Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале алогичный диалог отца с сыном.

"Папа, а ты за кого в 2021 году голосовал?
— За коммунистов, сынок.
— Ты был коммунистом?
— Нет, я был либералом.
— А либералы за коммунистов?
— Нет, они категорически против коммунистов.
— А коммунисты за либералов?
— Нет, они категорически против либералов.
— А коммунисты какое место заняли?
— Второе.
— А либералы?
— Никакое.
— А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?
— Это было умное голосование.
— А первое место кто занял?
— Те, кто были против умного голосования.
— Может, надо было тоже быть против умного голосования?
— Нет, сынок, надо быть принципиальным и не изменять идеалам, в которые веришь", — привела юмореску Мария Владимировна.

Не все подписчики смогли оценить тонкий юмор представителя МИД.

"Мария, ложитесь спать! Утро вечера мудренее ! А то я уже запуталась, кто за кого голосовал!" — пожаловались подписчики.

Некоторый поняли идею диалога и продолжили хитрую мысль дипломата.

"Прикольно до момента: "А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?" Понятно ведь зачем, потому что они второе место и заняли в итоге, а либералы никакое не заняли и не заняли бы, даже если бы все проголосовали", — отметили интернет-пользователи.

Некоторые объяснили смысл стратегии голосующих.

"Решили голосовать за коммунистов назло едросам", — писали в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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