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Садальский рассказал о чудесах на российских выборах

Общество

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский объяснил, для чего в России человек идёт на выборы.

Садальский рассказал о чудесах на российских выборах

Станислав Садальский посвятил пост в своём Instagram-аккаунте выборам.

Актёр рассказал гражданам, как сделать так, чтобы в стране наступили порядок и благоденствие.

"Если ты хочешь, чтобы в твоей стране не было коррупции, чтобы в ней была какая-никакая справедливость, не беспредельничали силовики, чтобы ее уважал мир, чтобы выборы были по-настоящему честными и справедливыми, чтобы было нормальное здравоохранение, чтобы руководство страны не смело нагло врать, чтобы старики жили достойно, а на лечение детей не собирали всем миром — не сиди на заднице в ожидании чуда. Иди, оформляй зарубежный паспорт", — поделился шуткой Станислав Юрьевич.

Пошутил актёр театра и кино также и об особой стратегии нашей страны, которая не допускает вмешательства в выборы со стороны враждебных стран.

"Чтобы Америка не могла вмешаться в выборы, Россия решила публиковать их результаты за день до голосования", — написал артист.

Объяснил Станислав Юрьевич и мотивы, заставляющие гражданина нашей страны голосовать на выборах.

"Парадокс. В России человек идёт на выборы не для того, чтобы проголосовать за кого-то, а для того, чтобы его избирательный бюллетень не был засчитан в пользу некой *** партии", — отметил Садальский.

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