Борис Акунин рассказал, как напугал несчастную китаянку в лифте

Писатель Борис Акунин объяснил, почему китаянка ужаснулась и отказалась ехать с ним в лифте.

Борис Акунин

Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя Бориса Акунина) поделился с подписчиками в Facebook забавной историей. Смешным случай показался литератору, а вот китаянке было совсем не до смеха.

"Сейчас спускался на лифте в спортзал, на ежедневную барщину. На каком-то этаже заглядывает китаянка, уставилась на меня с ужасом. Шарахнулась, не поехала", — написал Акунин в своём микроблоге.

Писатель, чтобы понять, что произошло, посмотрел я на себя в зеркало китайскими глазами.

"Мрачный мужик (я перед тем про февральскую революцию писал), в платке с черепушками, на груди написано "Человек Зла". Покатайся-ка с таким. А я виноват? Майку мне книжный магазин "Москва" прислал. Платок я купил Гребенщикову, который любит пиратов, в подарок, а у Бори такой уже есть", — объяснил свой устрашающий вид известный автор.

Инцидент прокомментировал писатель Дмитрий Быков.

"А теперь сравните с новоопубликованной фотографией Пелевина и глубоко задумайтесь", — написал Дмитрий Львович.

Виктор Пелевин

Интернет-пользователи сравнили два снимка.

"Пелевин больше на Охлобыстина похож, а Акунин вполне симпатичный дядька, не надо смотреть китайскими глазами", — написали фолловеры.

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