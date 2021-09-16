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Квартира за голос: проголосовавшие онлайн москвичи смогут получить приз

Общество

Москвичи, которые будут голосовать онлайн, смогут поучаствовать в розыгрыше квартир и машин. Для этого им надо будет активизировать код, который придёт в SMS-сообщении, на сайте программы "Миллион призов". Об этом рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Квартира за голос: проголосовавшие онлайн москвичи смогут получить приз

Среди всех участников онлайн-голосования в столице разыграют 21 однокомнатную квартиру и 100 автомобилей. Кроме того, проголосовавшие онлайн смогут получить денежные вознаграждения в размере 10, 25, 50 или 100 тысяч рублей.

"Розыгрыш будет идти три дня. Те, кто проголосуют в первый день 17 сентября до 20.00, будут участниками розыгрыша на следующий день. Сегодня все участники должны получить SMS со своим уникальным кодом, который придёт каждому, кто зарегистрировался на электронное голосование", — рассказал вице-президент МТП.

Мохте также уточнил, что для участия в розыгрыше важно именно проголосовать. То есть, приз не получат просто зарегистрированные на голосование горожане.

Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко рассказал, что система дистанционного голосования надёжна, безопасна и готова к работе. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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