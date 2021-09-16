EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане
Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом
В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии
Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг
Лидер "Ночных волков" получил паспорт ДНР
Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"
Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании
Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались
"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками

Система онлайн-голосования защищена от атак хакеров

Политика » Выборы

Система дистанционного голосования надежна, безопасна и готова к работе. С 17 по 19 сентября системой смогут воспользоваться онлайн-избиратели, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата. Как отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, система выдержит любые атаки, в том числе и DDOS.

Система онлайн-голосования защищена от атак хакеров

Система электронного голосования в столице функционирует с 2019 года, за это время удалось понять и исключить многие ошибки. Сейчас же система надежна, как никогда, что подтверждают разные тестирования, в том числе с привлечением уловок хакеров.

"Мы уверены в ее надежности и стабильности. Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией "отложенное решение" — вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым. Кроме того, голосование будет идти три дня без перерыва, и все желающие успеют проголосовать", — рассказал Костырко.

Функция "отложенного решения" была разработана специально, ведь у многих часто возникают неожиданные проблемы с подключением к интернету, никто не застрахован и от технических сбоев. Эта функция позволит вернуться к своему бюллетеню, когда появится возможность, и проголосовать, на это выделяется 24 часа с момента получения первого бюллетеня.

Проголосовать онлайн можно не только в стенах родной квартиры, пункты для онлайн-голосования будет расположены на участке или в центрах "Мои документы".

В электронном голосовании смогут принять участие более двух миллионов москвичей. Онлайн-избиратели при этом будут исключены из реестра голосующих на избирательных участках, дабы избежать двойного голосования.

Электронное голосование начнется 17 сентября в 8:00 и продлится до 19 сентября 20:00. Проголосовать можно будет на сайте mos. ru. За ходом голосования будет наблюдать столичный Общественный штаб, цель которого — обеспечить соблюдение честных и легитимных выборов.

За ходом голосования, в том числе онлайн, 17-19 сентября будет наблюдать столичный Общественный штаб, который разместится в ЦВК "Экспоцентр". Созданная Штабом единая экосистема наблюдения на всех уровнях будет нацелена на обеспечение соблюдения честных, открытых и легитимных выборов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане
В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии
Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом
Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг
Лидер "Ночных волков" получил паспорт ДНР
Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"
Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании
"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками
Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались
Опубликовано видео взрыва в Лискинском отделе полиции
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Любовь Степушова Австралия решила умереть за интересы США Любовь Степушова Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников