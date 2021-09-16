Система онлайн-голосования защищена от атак хакеров

Система дистанционного голосования надежна, безопасна и готова к работе. С 17 по 19 сентября системой смогут воспользоваться онлайн-избиратели, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата. Как отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, система выдержит любые атаки, в том числе и DDOS.

Система электронного голосования в столице функционирует с 2019 года, за это время удалось понять и исключить многие ошибки. Сейчас же система надежна, как никогда, что подтверждают разные тестирования, в том числе с привлечением уловок хакеров.

"Мы уверены в ее надежности и стабильности. Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией "отложенное решение" — вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым. Кроме того, голосование будет идти три дня без перерыва, и все желающие успеют проголосовать", — рассказал Костырко.

Функция "отложенного решения" была разработана специально, ведь у многих часто возникают неожиданные проблемы с подключением к интернету, никто не застрахован и от технических сбоев. Эта функция позволит вернуться к своему бюллетеню, когда появится возможность, и проголосовать, на это выделяется 24 часа с момента получения первого бюллетеня.

Проголосовать онлайн можно не только в стенах родной квартиры, пункты для онлайн-голосования будет расположены на участке или в центрах "Мои документы".

В электронном голосовании смогут принять участие более двух миллионов москвичей. Онлайн-избиратели при этом будут исключены из реестра голосующих на избирательных участках, дабы избежать двойного голосования.

Электронное голосование начнется 17 сентября в 8:00 и продлится до 19 сентября 20:00. Проголосовать можно будет на сайте mos. ru. За ходом голосования будет наблюдать столичный Общественный штаб, цель которого — обеспечить соблюдение честных и легитимных выборов.

За ходом голосования, в том числе онлайн, 17-19 сентября будет наблюдать столичный Общественный штаб, который разместится в ЦВК "Экспоцентр". Созданная Штабом единая экосистема наблюдения на всех уровнях будет нацелена на обеспечение соблюдения честных, открытых и легитимных выборов.