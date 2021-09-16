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Мария Захарова прокомментировала отречение Васильевой от ФБК*

Общество

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева написала пост в фейсбуке о разрыве с "менеджерами ФБК". Соратница Навального Мария Певчих назвала сообщение Васильевой фейком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разобралась, где фейк, а где правда.

Мария Захарова прокомментировала отречение Васильевой от ФБК*

"Даже приличные СМИ опубликовали заметку о "разрыве Васильевой с ФБК". Просят комментарии. Я призываю их не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться. Тому, как быстро мы стали Беларусью. И тому, что сделали с живым, очень идейным человеком", — приводит Захарова цитату Певчих в своём Telegram-канале.

Это заявление позабавило российского дипломата.

"Британский куратор российской оппозиции Мария Певчих из Лондона руководит информационным освещением "приличными СМИ" предвыборной ситуации. Класс! При этом она называет заявление бывшей соратницы Анастасии Васильевой "фейком". Зашла на страницу Анастасии Васильевой в Фейсбуке. Заявление о разрыве отношений с ФБК там есть, никакой это не фейк. Может, ее взломали? Но пресс-секретарь Анастасии Васильевой уверяет, что заявление подлинное", — отметила Мария Захарова.

Представитель МИД считает, что Певчих завралась окончательно.

Захарова уверена, что данное это заявление является частью ведения дезинформационной кампании с территории Британии в отношении России.

ФБК* признан иностранным агентом и экстремистской организацией. 

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Обращение Анастасии Васильевой
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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