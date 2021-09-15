Песков узнает, есть ли у Путина аккаунт на портале госуслуг

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, есть ли у Владимира Путина аккаунт на портале госуслуг. Он пообещал узнать это у главы государства.

"Не могу сказать, есть ли у него точно аккаунт на "Госуслугах". Я узнаю, поинтересуюсь", — заявил Песков.

В разговоре о самоизоляции президента Песков рассказал, что режим работы Путина не предусматривает возможность использования программы соцмониторинга. Представитель Кремля отметил, что самоизоляция не приведёт к замедлению рабочего графика президента.

При этом Песков не смог назвать точное количество дней, которое президент будет на самоизоляции.

"Точное количество дней не могу назвать. Но ещё раз повторяю: это никоим образом не влияет на рабочий график", — отметил представитель Кремля.

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