Паралимпийцы не могли заразить Путина коронавирусом

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские паралимпийцы перед встречей с президентом Владимиром Путиным провели семь дней на карантине, и среди них не было выявлено заражённых COVID-19.

По словам Рожкова, все паралимпийцы, которые пришли на встречу с Путиным, прошли карантин сразу после того, как прибыли из Токио, где прошли Паралимпийские игры. В этот период спортсменов трижды тестировали на наличие коронавируса. Также они два раза сдавали кровь на наличие антител.

Ни у одного паралимпийца не было выявлено положительного результата на COVID-19, отметил Рожков.

Путин встретился с паралимпийцами в Екатерининском зале Кремля. Президент вручил победителям Паралимпийских игр государственные награды.

Ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении.

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