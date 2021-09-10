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Чем отличается женщина-загадка от истерички, рассказала психолог

Общество

О загадочной женщине слагают истории и пишут песни. Журналисты Pravda.Ru разобрались, что это за мифическое существо, а также можно ли им остаться спустя 20 лет брака. В этом помогла эксперт по отношениям между мужчиной и женщиной Алиса Метелина.

Чем отличается женщина-загадка от истерички, рассказала психолог

Зачем нужна загадка

Психолог пояснила, что пока мужчина пытается узнать женщину, он смотрит на неё. Как только узнаёт — переключается на себя и внешний мир. Специалист объяснила, как это работает:

"Пока женщина не до конца раскрыта, до этого момента мужчина будет очень много внимания ей уделять. Поэтому загадка — это возможность не жить вместе сразу. Это способность сохранять дистанцию эмоциональную и психологическую при этом, показывая свою открытость, готовность к отношениям, свою эмоциональную стабильность и позитивность".

Не путать с негативом

По словам Алисы Метелиной, человеку нужны "американские горки", то есть эмоции. Женщина может грустить и смеяться, задумываться и молчать. При этом, как говорила эксперт, речь не идёт о негативе.

"Никаких истерик, никаких ярких негативных проявлений. Попечалится, задумчиво улыбнётся с грустинкой над бокалом вина, как будто ты что-то знаешь такое или вспомнила что-то такое, что не знает он, это круто, это будоражит мужчину. При этом ты всегда позитивна", — отметила психолог.

Какие тайны спустя много лет брака

Специалист подчеркнула, что после долгой совместной жизни невозможно сохранить загадку. Стадии обесценивания не получится избежать. Однако, по мнению эксперта, чем загадочнее партнёр, тем безболезненнее проходят такие этапы.

"Это период, который должны пройти любые люди, находясь в здоровых отношениях. В нездоровых — тоже. Но в здоровых это нормально, это правильно. Просто проходят через этот период, потом переходят на новый уровень. А кто-то не проходит и расстаётся", — обнадёжила Алиса Метелина.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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