Россияне часто жалуются на низкие пенсии. Как выяснилось, многие из них могли бы получать больше, если бы не допускали грубых ошибок при заполнении документов.
В ПФР пояснили, что выплаты начисляются некорректно в следующих случаях:
Все эти недочёты влияют на окончательный размер выплат, устанавливаемых ПФР. Пенсионерам порекомендовали своевременно обращаться за помощью специалистов, чтобы устранить ошибки и при необходимости направить запросы в органы власти или архивы.
Добавим, россияне, которые используют электронную трудовую книжку, могут проверить все данные в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
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