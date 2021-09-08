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В ПФР назвали ошибки, из-за которых россияне получают низкие пенсии

Общество

Россияне часто жалуются на низкие пенсии. Как выяснилось, многие из них могли бы получать больше, если бы не допускали грубых ошибок при заполнении документов.

В ПФР назвали ошибки, из-за которых россияне получают низкие пенсии

В ПФР пояснили, что выплаты начисляются некорректно в следующих случаях:

  • В официальных бланках неправильно указана должность.
  • Трудовая книжка не содержит печать, подтверждающую работу на определённом посту.
  • Получатель услуг неверно указал название организации или же допустил ошибку в имени работодателя.

Все эти недочёты влияют на окончательный размер выплат, устанавливаемых ПФР. Пенсионерам порекомендовали своевременно обращаться за помощью специалистов, чтобы устранить ошибки и при необходимости направить запросы в органы власти или архивы. 

Добавим, россияне, которые используют электронную трудовую книжку, могут проверить все данные в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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