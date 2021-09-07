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Адвокат журналиста Сафронова, которого обвинили в госизмене, покинул Россию

Общество

Иван Павлов покинул Россию из-за уголовного дела, которое правоохранители завели по причине разглашения информации расследования. Прежде адвокат защищал российского журналиста Ивана Сафронова, по мнению обвинения, государственного изменщика.

Адвокат журналиста Сафронова, которого обвинили в госизмене, покинул Россию

Адвокат Ивана Павлова заявил, что тот остановился в Грузии. Он объяснил, что не может больше работать, поскольку ему запретили пользоваться Интернетом, связываться с клиентом и коллегами. Иван Павлов решил, что уехать из России — единственный выход.

"Теперь я эмигрант", — заявил Павлов, слова которого цитируют журналисты "Интерфакс".

Напомним, что в апреле его обвинили в разглашении данных расследования по делу советника руководителя "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Журналиста задержали седьмого июля прошлого года. Сафронов не признал вину. По данным ФСБ, его завербовали чешские спецслужбы, чтобы Америка получила информацию о военной деятельности России в Африке и на Ближнем Востоке.

Глава государственной компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что до решения суда Иван Сафронов всё ещё считается сотрудником корпорации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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