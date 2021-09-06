Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Навального "Умное голосование"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту проекта "Умное голосование", поскольку он является продолжением деятельности экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* оппозиционера Алексея Навального.

Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ведомства журналистам ТАСС.

Последователь Алексея Навального, Леонид Волков, написал в Telegram-канале, что работники Роскомнадзора использовали оборудование для изоляции российского Интернета, когда блокировали сайт "Умного голосования". Это был последний в свободном доступе ресурс, который сделали соратники Навального.

"Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились", — прокомментировал ситуацию Леонид Волков.

Напомним, что члены НКО-иноагента и экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* 31 августа прекратили её работу как юридического лица.

* Запрещённая в Российской Федерации экстремистская организация, которая выполняет функции иностранного агента

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