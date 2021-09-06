Мария Захарова повергла в недоумение МИД Германии

В Берлине прокомментировали заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что сотрудники германского посольства в Москве участвовали в финансировании Алексея Навального. В германском внешнеполитическом ведомстве, по словам официального представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, "недоумевают".

Ранее Захарова в своем telegram-канале сообщила со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов", что проекты Алексея Навального получали поддержку от сотрудников иностранных посольств.

Схема, по словам официального представителя МИД РФ, была следующей — сначала посольства нанимали сотрудников-граждан России, платили им деньги, а те перечисляли их структурам Алексея Навального. Большая часть таких средств шла через дипломатические представительства Германии и США.

По словам Андрея Зассе, германское правительство "с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве". Она назвала "абсурдом" данные о том, что Навального финансировали из Германии.

При этом Зассе назвала нарушением личных прав публикацию списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального.

"Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального", — заявила она.

Отношения между Москвой и Берлином, и без того достаточно напряженные, ухудшились ещё больше после того, как в августе прошлого года на лечение в Германию был доставлен Алексей Навальный после предполагаемого отравления.

Собственно, именно в Германии было заявлено о том, что Навальный отравлен. Россия неоднократно предпринимала попытки получить информацию о том, на каких основаниях основаны эти утверждения. Однако до сих пор германские власти так и не дали исчерпывающего ответа на соответствующие запросы российской стороны.