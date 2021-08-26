EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане
Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары
"Владимир, не пугай зелёными соплями": Порошенко обвинил Зеленского в нападении
Россия и Китай договорились вместе "защищать" Центральную Азию
Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"
ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
Семь трав против усталости. Даже хронической
Рыба не позволит мозгу захандрить

Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы

Общество

Порядок начисления некоторых социальных выплат семьям с детьми в России будет изменён.

Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы

Каких именно и почему — в интервью "Известиям" рассказала Ольга Баталина, замглавы Министерства труда и соцразвития.

По её словам, изменения коснутся пособий:

  • семьям, в которых растут дети от трёх до семи лет,
  • родителям-одиночкам,
  • женщинам, вставшим на учёт по беременности на раннем сроке.

"Изменения в правила предоставления выплат указанным категориям граждан позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, зарегистрированные на членов семьи, если ТС находятся в розыске или под арестом, — пояснила Баталина. — Необходимость этого уточнения содержалась в обращении "Совета матерей", куда поступали жалобы по этой теме".

Инициативу Минтруда о внесении данного изменения поддержали в Госдуме.

По словам Михаила Терентьева, заместителя председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, менять критерии пособия, появившегося как мера соцподдержки в условиях пандемии, "уже приходилось":

  • например, теперь, при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, не учитываются компенсации по инвалидности.

"При введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую", — сказал Терентьев "Известиям".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Учёные заявили о постепенном усилении защиты от коронавируса после "Спутника V"
Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы
Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане
Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары
МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы
"Владимир, не пугай зелёными соплями": Порошенко обвинил Зеленского в нападении
Россия и Китай договорились вместе "защищать" Центральную Азию
Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"
ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Василий Амирджанов На Первый канал подали в суд из-за панических атак Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Точка зрения
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Мир. Новости мира
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников