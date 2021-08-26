Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы

Порядок начисления некоторых социальных выплат семьям с детьми в России будет изменён.

Каких именно и почему — в интервью "Известиям" рассказала Ольга Баталина, замглавы Министерства труда и соцразвития.

По её словам, изменения коснутся пособий:

семьям, в которых растут дети от трёх до семи лет,

родителям-одиночкам,

женщинам, вставшим на учёт по беременности на раннем сроке.

"Изменения в правила предоставления выплат указанным категориям граждан позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, зарегистрированные на членов семьи, если ТС находятся в розыске или под арестом, — пояснила Баталина. — Необходимость этого уточнения содержалась в обращении "Совета матерей", куда поступали жалобы по этой теме".

Инициативу Минтруда о внесении данного изменения поддержали в Госдуме.

По словам Михаила Терентьева, заместителя председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, менять критерии пособия, появившегося как мера соцподдержки в условиях пандемии, "уже приходилось":

например, теперь, при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, не учитываются компенсации по инвалидности.

"При введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую", — сказал Терентьев "Известиям".