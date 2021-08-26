Порядок начисления некоторых социальных выплат семьям с детьми в России будет изменён.
Каких именно и почему — в интервью "Известиям" рассказала Ольга Баталина, замглавы Министерства труда и соцразвития.
По её словам, изменения коснутся пособий:
"Изменения в правила предоставления выплат указанным категориям граждан позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, зарегистрированные на членов семьи, если ТС находятся в розыске или под арестом, — пояснила Баталина. — Необходимость этого уточнения содержалась в обращении "Совета матерей", куда поступали жалобы по этой теме".
Инициативу Минтруда о внесении данного изменения поддержали в Госдуме.
По словам Михаила Терентьева, заместителя председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, менять критерии пособия, появившегося как мера соцподдержки в условиях пандемии, "уже приходилось":
"При введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую", — сказал Терентьев "Известиям".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.