Банк России выпустил данные о цене на продукты в России за июль 2021 года. Стоимость продуктов продолжает расти, но медленнее, чем месяцем ранее.
Руководитель гражданского комитета "За честные продукты" Александр Бражко заявил, что россияне склонны верить ценнику на товарах, а не исследованиям. Он отметил, что современный потребитель чувствует социальную несправедливость и видит, что зарплаты и пенсии не растут.
"Мы сталкиваемся с жестокой ситуацией, зарплаты не растут. Они заморозились и не успевают за теми темпами официальной инфляции, которые публикуются", — рассказал Бражко в эфире Общественной Службы Новостей.
В исследовании Банка России говорится, что главный фактор замедления стоимости продуктов — сезонное снижение цены на фрукты и овощи.
Бражко отметил, что цены в сетевых магазинах вышли из-под государственного контроля, а ретейлеры не несут ответственности за это.
Специалист спрогнозировал рост цен на продукты осенью. При этом он заявил, что ФАС пока никак не влияет на деятельность сетевых магазинов.
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