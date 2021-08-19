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Специалист рассказал о реакции россиян на цены продуктов

Общество

Банк России выпустил данные о цене на продукты в России за июль 2021 года. Стоимость продуктов продолжает расти, но медленнее, чем месяцем ранее.

Специалист рассказал о реакции россиян на цены продуктов

Руководитель гражданского комитета "За честные продукты" Александр Бражко заявил, что россияне склонны верить ценнику на товарах, а не исследованиям. Он отметил, что современный потребитель чувствует социальную несправедливость и видит, что зарплаты и пенсии не растут.

"Мы сталкиваемся с жестокой ситуацией, зарплаты не растут. Они заморозились и не успевают за теми темпами официальной инфляции, которые публикуются", — рассказал Бражко в эфире Общественной Службы Новостей.

В исследовании Банка России говорится, что главный фактор замедления стоимости продуктов — сезонное снижение цены на фрукты и овощи.

Бражко отметил, что цены в сетевых магазинах вышли из-под государственного контроля, а ретейлеры не несут ответственности за это.

Специалист спрогнозировал рост цен на продукты осенью. При этом он заявил, что ФАС пока никак не влияет на деятельность сетевых магазинов.

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Как меняется стоимость продуктов питания
Автор: Владан Джурич, Куратор: Наталия Красовская
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