Опрос ВЦИОМ выявил главную причину разводов в России

Социологи ВЦИОМ опросили россиян и выяснили, что самыми распространенными причинами развода являются бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и измена (14%).

По словам опрошенных, людей чаще всего вынуждает разводиться бедность (33%), непонимание друг друга (15%), измена (14%), бытовые проблемы (10%), вредные привычки (8%), несовместимость характеров (8%), неуважение друг к другу (6%), жилищный вопрос (5%).

Около 39% участников опроса считают, что развестись можно всегда, для этого нет препятствий. 9% респондентов уверены, что лучше не разводиться и сохранить брак любой ценой. Но 57% убеждены, что все зависит от конкретной ситуации.

53% опрошенных осуждают сексуальные отношения вне брака. 60% не видят ничего плохого в том, что люди занимаются сексом до брака, а 13% уверены, что это нужно делать только после свадьбы.

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