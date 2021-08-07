Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга

Семейные психологи и социологи провели в соцсетях опрос наших сограждан из 41 регионов, выяснив, что же россиянам не нравится во внешности женщин. Также россиянки рассказали, что их отталкивает во внешности мужчин.

Пивное пузо

В результате проводившегося в течение года (!) опроса, специалисты и психологи "Большого вопроса" создали рейтинг женских антипатий россиянок — его итоги процитировал проект Ab Surd News.

Что не выносят в мужчинах женщины

Абсолютное большинство женщин заявило, что их раздражает и отталкивает "пивное пузо, вываливающееся за ремень". Второе место заняли небритые волосы в подмышках, ушах, носу, а также перхоть у спутника в волосах.

Также вызывают отторжение у женщин плохие зубы (и, соответственно, неприятное дыхание), а также отсутствие зубов или "деревенские" золотые и стальные коронки на них. Естественно, не обошлось без классического "признака дурного тона" — носков, надетых под шлепанцы.

Категорически не нравится россиянкам "деревенский спортивный стиль" — неуместное ношение спортивных костюмов, "как у гопников или работяг", что называется "и в пир, и в мир" (и в кафе, и в учреждение, и на работу, и на прогулки).

Завершает список того, что женщинам не нравится во внешности мужчин, — грязь под ногтями, отсутствие спортивных признаков (если уж не "кубики" пресса, то хоть крепость рук и плечей, а также… "коротышечность", то есть рост меньше 175 см.

Что не выносят в женщинах мужчины

Впрочем, аналогичный список того, что им не нравится во внешности женщин, составили и российские мужчины. Абсолютное большинство мужчин назвало отталкивающими признаками полноту (пышечность), обвисшую по любой причине грудь, целлюлит и растяжки, а также "накаченные губы и внешность под куклу из сериалов".

Неприятны для мужчин женские усики, а также волосатость дамы на теле, ногах, руках.

безвкусный макияж

Конец топа антипатий "закрывают" безвкусная крикливость в одежде и макияже, называемая стилем "деревенской секс-бомбы", толстый слой макияжа, "как у клоуна", и слишком сильно пахнущий парфюм.

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