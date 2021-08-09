Названа средняя стоимость отдыха в Египте

Россия открыла прямое авиасообщение с Египтом спустя шесть лет перерыва. Эта страна снова становится любимым курортом у россиян. Столько стоит отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе?

В конце июля Россия возобновила авиасообщение с Египтом. С 9 августа из Москвы будут осуществляться по пять рейсов в неделю. Раньше Хургада и Шарм-эш-Шейх были любимым местом отдыха у россиян, сообщает Pravda. Ru.

По словам представитель TUI Ольги Ивановой, граждане рады появившейся возможности отдохнуть в Египте. "Туры были проданы, как только поступили в продажу", — отметила она.

По данным Телеканала "360", средняя стоимость тура составляет 47 тысяч рублей за человека при двухместном размещении. Полет занимает четыре часа. В ближайшее время дешевле не станет.

За отдых в Египет придется заплатить больше, чем за тур в Турцию. Разница составляет 60-80%, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Тем не мене, после возобновления полетов зафиксирован двукратный рост поисков авиабилетов.

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