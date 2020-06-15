С 1 июля Египет откроет курорты для международных чартеров

С 1 июля власти Египта планируют возобновит международное авиасообщение с курортами страны.

"Решение касается исключительно прямых рейсов в туристические города, например, в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Аляма, Указ позволит принять необходимые меры для восстановления полетов и подготовки к обслуживанию самолетов в обозначенных районах", — заявил глава комитета по туризму и гражданской авиации в Палате представителей (парламент) АРЕ Амр Сидки.

Однако стоит отметить, что это решение не распространяется на Каирский международный аэропорт. Главная воздушная гавань пока не будет работать.

"Авиасообщение с ней приостановлено до дальнейшего уведомления", — отметил Сидки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что член египетского парламента Соад эль Масри предложил создать государственный телеканал, с помощью которого можно будет продвигать все виды туризма в Египте. Он считает, что канал нужно транслировать на разных языках, чтобы привлекать туристов со всего мира.