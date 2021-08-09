EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жителя Амурской области будут судить за убийство младенца
Обращение Булановой в ЦИК посмотрели более полумиллиона человек
"Научимся защищаться": Гинцбург заявил, что "ковидом" можно будет управлять
Миро назвала комментарии Утяшовой о скандале в гимнатике отвратительным
Онколог дал тревожный прогноз по поводу здоровья Кадышевой
Президент Израиля поддержал гимнастку после протестов из России
Пожары в Сибири: экстренная посадка в Барнауле, задержка рейсов из Иркутска
Ксения Собчак о Богомолове: "Та ещё мразь!"
Переломный момент: эксперт назвал 5 признаков падения однополряного мира

Российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве

Общество

Советский диссидент и российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве 9 августа.

Российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве

Как сообщил "Интерфаксу" председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (организация признана иностранным агентом) Александр Черкасов, Сергей Ковалев умер около 5.00 во сне. Ветерану правозащитного движения был 91 год.

Сергей Ковалев родился в Сумской области Украины в 1930 году. С 60-х годов стал активным участником правозащитного движения в Советском Союзе. Собирал подписи под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, стал участником первой в стране правозащитной общественной ассоциации "Инициативная группа защиты прав человека в СССР".

В 1974 году Сергея Ковалева арестовали, обвинив в антисоветской агитации и пропаганде. В 1975 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки.

В 1989 правозащитника избрали в Верховный Совет РСФСР. В 1994–1995 годах Сергей Ковалев был уполномоченным по правам человека в РФ.

Он участвовал в создании Российской декларации прав человека и гражданина, стал одним из авторов 2-й главы российской Конституции 1993 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему латвийский правозащитник Илларион Гирс подает иск против "Голоса Америки" и "Радио Свободы"?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Онколог дал тревожный прогноз по поводу здоровья Кадышевой
Президент Израиля поддержал гимнастку после протестов из России
Российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве
Пожары в Сибири: экстренная посадка в Барнауле, задержка рейсов из Иркутска
Ксения Собчак о Богомолове: "Та ещё мразь!"
Переломный момент: эксперт назвал 5 признаков падения однополряного мира
Ягудин: у нас забрали флаг и потом отбирают победы просто потому, что мы русские
Встреча с "особенным" ребёнком как тест на ксенофобию
Чем опасен дельта-штамм COVID и как его узнать
Безработица в США вызвала обвал цен на золото
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Центразия
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток
Новости спорта
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников