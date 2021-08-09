Российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве

Советский диссидент и российский правозащитник Сергей Ковалев скончался в Москве 9 августа.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (организация признана иностранным агентом) Александр Черкасов, Сергей Ковалев умер около 5.00 во сне. Ветерану правозащитного движения был 91 год.

Сергей Ковалев родился в Сумской области Украины в 1930 году. С 60-х годов стал активным участником правозащитного движения в Советском Союзе. Собирал подписи под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, стал участником первой в стране правозащитной общественной ассоциации "Инициативная группа защиты прав человека в СССР".

В 1974 году Сергея Ковалева арестовали, обвинив в антисоветской агитации и пропаганде. В 1975 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки.

В 1989 правозащитника избрали в Верховный Совет РСФСР. В 1994–1995 годах Сергей Ковалев был уполномоченным по правам человека в РФ.

Он участвовал в создании Российской декларации прав человека и гражданина, стал одним из авторов 2-й главы российской Конституции 1993 года.

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